В Крыму после ДТП двое детей находятся в реанимации

Двое детей, пострадавших в ДТП в Сакском районе в Крыму, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источники в минздраве РК.

Дети возрастом 1,7 и 3 года госпитализированы в реанимационное отделение Евпаторийской городской больницы. Еще один ребенок (10 лет) и двое взрослых в травматологическом отделении.

Также по предварительным данным один человек погиб на месте ДТП.

Авария произошла между легковыми автомобилями Chevrolet и Opel. Водитель первого - погибшая женщина 1987 года рождения - предположительно превысила скорость.