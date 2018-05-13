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13.05.2018 11:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове задержан экс-глава антикоррупционного отдела прокуратуры

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону задержан бывший начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ростовской области. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Дело экс-сотрудника якутского ФСИН о миллионной взятке направили в суд

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, в ходе расследования уголовного дела о посредничестве во взяточничестве была установлена его причастность к получению крупной суммы денег.

По данным следствия, он получил не менее 3,5 миллиона рублей за помощь в прекращении уголовного дела коррупционной направленности, которое находилось в производстве следователей регионального управления СК России.

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