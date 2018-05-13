В Ростове задержан экс-глава антикоррупционного отдела прокуратуры

В Ростове-на-Дону задержан бывший начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ростовской области. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, в ходе расследования уголовного дела о посредничестве во взяточничестве была установлена его причастность к получению крупной суммы денег.

По данным следствия, он получил не менее 3,5 миллиона рублей за помощь в прекращении уголовного дела коррупционной направленности, которое находилось в производстве следователей регионального управления СК России.