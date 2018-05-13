На Ямале при пожаре в здании погибли четыре человека

В городе Муравленко (ЯНАО) в ночь на 13 мая во время пожара в административном здании погибли четыре человека. Еще один пострадавший госпитализирован с ожогами рук.

- Пожар начался около часа ночи в деревянном двухэтажном здании, расположенном в промзоне города. Пожарные расчеты прибыли на место спустя четыре минуты после поступившего сообщения о ЧП. Однако к этому моменту помещение уже было охвачено огнем. Горели второй этаж и кровля, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Загоревшееся здание относилось к административно-бытовым помещениям. На месте пожара работали шесть единиц техники и 53 человека личного состава. Возгорание на площади ста квадратных метров было ликвидировано спустя два часа.

Тела погибших огнеборцы обнаружили во время тушения. Причину смерти людей устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).