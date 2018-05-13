Новости

Роскомнадзор разблокировал 8,2 тысяч IP-адресов Alibaba 14:02
В Кронштадт отбуксировали эсминец "Беспокойный" 13:55
В Москве загорелся торговый центр "Времена года" 13:48
Видео: Сергей Безруков стал рэпером 13:45
На Урале за взятку задержан высокопоставленный чиновник 13:35
Студенты из Украины прошли практику в Крыму 13:32
Премьер Израиля объявил о проведении "Евровидения-2019" в Иерусалиме 13:19
В Крыму после ДТП двое детей находятся в реанимации 13:15
Володин назвал уход из жизни Бунина потерей для политологии 13:08
Черноморскому флоту исполнилось 235 лет 13:00
При взрыве в Афганистане погибли шесть человек 12:34
Nissan поднял цены на автомобили в России 11:42
В Петербурге открыли первую за пять лет станцию метро 11:36
В Ростове задержан экс-глава антикоррупционного отдела прокуратуры 11:35
На Ямале при пожаре в здании погибли четыре человека 11:30
Один из раненых при нападении в Париже прооперирован 11:27
Стали известны подробности нападения на прохожих в Париже 11:16
В Тбилиси полиция снесла палатки недовольных борьбой с наркотиками 11:14
На городском кладбище нашли тело "владикавказского стрелка" 11:04
Перенос посольств в Иерусалим вызвал скандал в Румынии 10:48
Тела двух пропавших после землетрясения горняков нашли в Польше 10:36
Лидер Китая может принять участие в саммите США-КНДР 10:19
В Подмосковье лось убил трех человек 10:09
Родителей напавшего на прохожих в Париже взяли под стражу 10:06
Суперкар папы Франциска продали в 4 раза дороже его обычной стоимости 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
13.05.2018 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ямале при пожаре в здании погибли четыре человека

Текст: Светлана Добрынина

В городе Муравленко (ЯНАО) в ночь на 13 мая во время пожара в административном здании погибли четыре человека. Еще один пострадавший госпитализирован с ожогами рук.

В Петербурге при пожаре на корабле погиб сварщик

- Пожар начался около часа ночи в деревянном двухэтажном здании, расположенном в промзоне города. Пожарные расчеты прибыли на место спустя четыре минуты после поступившего сообщения о ЧП. Однако к этому моменту помещение уже было охвачено огнем. Горели второй этаж и кровля, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Загоревшееся здание относилось к административно-бытовым помещениям. На месте пожара работали шесть единиц техники и 53 человека личного состава. Возгорание на площади ста квадратных метров было ликвидировано спустя два часа.

Тела погибших огнеборцы обнаружили во время тушения. Причину смерти людей устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
Лидер Китая может принять участие в саммите США-КНДР
Захарова рассказала, как украинский МИД опозорился в ООН
Российские пограничники задержали в Азовском море браконьеров
США сравнили свое гиперзвуковое оружие с ракетами РФ и Китая