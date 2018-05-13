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13.05.2018 13:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале за взятку задержан высокопоставленный чиновник

Текст: Светлана Добрынина

Глава Южного управленческого округа Свердловской области Михаил Астахов задержан за взятку

- Органами СКР ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ - получении взятки в особо крупном размере. Наказание за совершение данного преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы, - сообщил "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР региона по взаимодействию со СМИ Александр Шульга.

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Операция прошла утром 12 мая. Задержали 66-летнего чиновника сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области, при оперативном сопровождении сотрудников областного управления ФСБ.

Преступление, инкриминируемое Астахову, произошло в 2014 году, когда чиновник возглавлял мэрию третьего по величине города Свердловской области - Каменска-Уральского.

- В 2014 году обвиняемый лично и через посредников получил от генерального директора частной строительной компании взятку в особо крупном размере за способствование совершению действий по своевременному и беспрепятственному принятию строительных работ по двум муниципальным контрактам, - уточнили в пресс-службе ведомства.

С учетом всех обстоятельств дела, органы СКР обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд ходатайство удовлетворил. Более подробная информация в интересах следствия на данном этапе расследования не разглашается.

Справка "РГ"

Михаилу Астахову 66 лет. Он долгое время являлся депутатом гордумы Каменска-Уральского, возглавлял комитет по социальной политике. В марте 2008 года был избран главой администрации города.

В марте 2016 года его назначили главой Южного управленческого округа, куда входит Каменск - Уральский и более 240 населенных пунктов.

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