МЧС: Около 30% ТЦ не соответствуют требованиям пожарной безопасности

МЧС России озвучило результаты масштабных проверок торгово-развлекательных центров, прошедших по всей стране после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Торговые точки пожарные инспекторы проверяли совместно с прокурорами.

Более 70 процентов торгово-развлекательных центров в России соответствуют требованиям пожарной безопасности, заявили в пресс-центре МЧС. Всего прокуроско-спасательным проверкам подверглись более 10 тысяч торговых центров. "Серьезные нарушения противопожарных нормативов были найдены примерно в половине из них, но в результате проведенной работы более 2,5 тысяч из них уже приведены в надлежащее противопожарное состояние", - рассказали в МЧС.

Более детально итоги проверок выглядят так - в 600 ТРЦ была восстановлена работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации, свыше 340 торговых центров устранили недостатки в работе систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре. На 217 торговых объектах была обеспечена работоспособность систем противодымной защиты, в более чем в тысяче ТРЦ были разблокированы пути эвакуации, свыше 270 объектов были обеспечены первичными средствами пожаротушения.

По всем выявленным в ходе проверок нарушениям были выданы предписания, отметили в пресс-центре МЧС России. Одновременно был организован контроль за устранением выявленных недостатков, кому требуется в настоящее время оказывается консультативная помощь.

В МЧС добавили, что с администрациями и персоналом ТРЦ провели свыше 27 тысяч занятий и более 17 тысяч тренировок по эвакуации людей. Во время таких мероприятий были отработаны совместные действия пожарно-спасательных подразделений и персонала торговых объектов.

Противопожарный инструктаж прошли более 50 тысяч человек обслуживающего персонала. Владельцам кинозалов спасатели рекомендовали перед киносеансами показывать социальные ролики о пожарной безопасности и разъяснять зрителям правила эвакуации.