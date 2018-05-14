Белгородец погиб, ударив кувалдой по снаряду

Белгородские следователи выясняют обстоятельства гибели 55-летнего жителя поселка Прохоровка, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Инцидент произошел 11 мая. По предварительной информации, мужчина ударил кувалдой по снаряду времен Великой Отечественной войны. Боеприпас взорвался, мужчина погиб на месте, больше никто не пострадал.

- Наши сотрудники долго не могли приступить к осмотру места происшествия, поскольку во дворе погибшего был обнаружен целый склад боеприпасов времен войны. Взрывотехники вывезли с подворья 1272 снаряда, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР Елена Козырева. В ходе доследственной проверки будет установлено, где погибший раздобыл снаряды.

В июле 1943 года у Прохоровки состоялось знаменитое танковое сражение, одно из самых ожесточенных бестолкновений Второй Мировой войны.