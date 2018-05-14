Экс-гендиректору "Гоголь-центра" назначена подписка о невыезде

Следователи СК РФ изменили меру пресечения экс-гендиректору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Теперь Малобродский будет находиться под подпиской о невыезде.

"Следователем Главного управления по расследованию особо важных дел принято решение изменить меру пресечения обвиняемому Алексею Малобродскому с заключения под стражу на подписку о невыезде, - цитирует ТАСС Петренко. - Соответствующее постановление было объявлено обвиняемому, который в настоящее время находится в медицинском учреждении".

Напомним, что на прошлой неделе Малобродский прямо из зала суда был госпитализирован в ГКБ №20 Москвы.