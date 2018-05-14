Молодая тамбовчанка потеряла младенца по дороге в Москву

В Мичуринске возбуждено уголовное дело об исчезновении трехмесячного ребенка, сообщили в следственном управлении СКР по Тамбовской области.

О пропаже заявила мать малыша, 24-летняя жительница Мичуринска. Вечером 12 мая девушка на попутке отправилась в Москву, а на следующий день подала в столичный отдел полиции заявление о пропаже ребенка.

- Мать предложила несколько версий исчезновения младенца, их достоверность проверяется. Установлено, что женщина имеет еще одного ребенка, в отношении которого лишена родительских прав. Организованы масштабные поиски малыша, - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Елена Кярсна.

Следователи просят всех, кто владеет информацией о местонахождении ребенка, позвонить по телефону 8-915-670-86-14.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).