В московском баре произошла перестрелка

В понедельник вечером в одном из московских баров на улице Большая Грузинская произошла перестрелка.

Как передал корреспондент "Интерфакса", который стал свидетелем событий, сначала с улицы были слышны выстрелы, бой стекла и крики.

В помещение заведения вбежал бородатый молодой человек. Он на ходу перезаряжал пистолет. Часть людей с детьми укрылась в туалете. После завершения инцидента официанты вытирали с пола кровь.

Как сказала официантка заведения, одним из участников перестрелки был молодой человек, который проживает в этом доме.

В правоохранительных органах пока не прокомментировали инцидент.