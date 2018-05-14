В московском баре произошла перестрелка

В понедельник вечером в одном из московских баров на улице Большая Грузинская произошла перестрелка.
Как передал корреспондент "Интерфакса", который стал свидетелем событий, сначала с улицы были слышны выстрелы, бой стекла и крики.
В помещение заведения вбежал бородатый молодой человек. Он на ходу перезаряжал пистолет. Часть людей с детьми укрылась в туалете. После завершения инцидента официанты вытирали с пола кровь.
Как сказала официантка заведения, одним из участников перестрелки был молодой человек, который проживает в этом доме.
В правоохранительных органах пока не прокомментировали инцидент.