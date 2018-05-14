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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Орле осуждены члены "нефтяной" ОПГ

Текст: Денис Передельский (Орел)

В Орле суд вынес обвинительный приговор членам организованной преступной группы, признанным виновными в хищении дизельного топлива из нефтепровода в Орловском районе.

Под Орлом директора нацпарка осудили за незаконную рубку леса

Как сообщили в прокуратуре региона, перед судом предстали три человека, один из которых ранее уже был судим. Их признали виновными в краже в особо крупном размере.

- В период с апреля по июль 2016 года ОПГ совершила хищение 163 тонн дизельного топлива из магистрального нефтепровода "Рязань-Тула-Орел", - рассказали в прокуратуре Орловской области. - Нефтепродукты были реализованы различным хозяйствующим субъектам.

Суд назначил наказание в зависимости от роли и степени участия в совершении преступления. Так, организатор приговорен к шести годам лишения свободы со штрафом в размере 350 тысяч рублей.

Его подельники заплатят по 300 тысяч рублей штрафа и проведут за решеткой пять лет и шесть месяцев и шесть лет и четыре месяца соответственно.

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