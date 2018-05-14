В Орле задержали подозреваемого в поджоге пятиэтажного дома

В Орле сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, 32-летний орловец задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Его обвиняют в поджоге многоквартирного дома на улице Герцена в Орле.

Пожар вспыхнул вечером 12 мая в одной из квартир и перекинулся на кровлю. Она была частично уничтожена. Полиция установила, что к возгоранию причастен жилец квартиры.

- После конфликта с родственницей он в своей комнате умышленно поджег старую одежду, что и стало причиной пожара, - считают в УМВД.- В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Мужчине уже предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.