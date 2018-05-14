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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пилюля на вес золота

Аудиторы вскрыли картельный сговор при закупках лекарств
Текст: Денис Передельский
Российская газета - Федеральный выпуск №7565 (102)
Аудиторы Контрольно-счетной палаты Орловской области выявили нарушения антимонопольного законодательства при закупках лекарственных средств, и это было подтверждено расследованием управления ФАС. Виновные крупно оштрафованы, чиновники наказаны.

Как сообщил председатель региональной КСП Иван Левин, закупки для медучреждений производились централизованно через профильное областное управление. Торги были проверены выборочно. Но даже такая проверка вскрыла три картельных сговора. В одном из них уличили две местные фирмы и индивидуального предпринимателя. Аудиторы обратили внимание на то, что они становились участниками одних и тех же аукционов. Победу одерживали поочередно. Причем двое обычно либо снимались с торгов, либо подавали неправильные заявки. Поэтому контракты заключали с единственным поставщиком.

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Закупки производили фактически по начальной максимальной цене контракта (НМЦК). Это не давало возможность экономить бюджетные средства. Более того, в среднем НМЦК почти на 11 процентов превышала цены, сложившиеся по итогам аналогичных торгов в ЦФО. В ряде случаев стоимость препаратов была завышена в несколько раз.

Например, лекарственный препарат "Ампициллин + Сульбактам" закупили по 252 рубля за единицу, в то время как его средняя цена в ЦФО составляет 36 рублей. Только по проверенным закупкам, а это примерно десятая часть всех торгов, переплата по сравнению со средними ценами превысила 4,4 миллиона рублей. Завышение было выявлено и по контрактам на закупку кресел-колясок и кресел-стульев для инвалидов. Начальные цены формировали юридические лица с признаками аффилированности. Контракты достались единственным поставщикам без изменения НМЦК. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Участники картельных сговоров напрямую влияли на установление начальной цены. Организаторы еще до торгов, как и положено по закону, делали запросы, чтобы определить цены на рынке. Данные запрашивали у трех разных поставщиков, а затем выводили среднее значение. Оно и становилось НМЦК.

Один из препаратов закупили по 252 рубля, в то время как его средняя цена составляет 36 рублей

Независимые друг от друга участники могли бы ее сбить. Кстати, это и происходило, когда аукцион был свободен от картельных связей. Были закупки, когда цену удавалось снизить на 80 процентов по сравнению с начальной. Это тоже говорит об упущенной возможности сэкономить миллионы рублей.

Однако в мониторинге по формированию НМЦК нередко участвовали те же компании, которые затем подавали заявки на участие в торгах. То есть они диктовали выгодную им цену, создавая видимость конкуренции. КСП направила материалы в управление ФАС. Оно провело расследование, факты картельных сговоров подтвердившее. Всего выявлено шесть компаний, имеющих признаки взаимозависимости. Аффилированные фирмы выиграли 85 контрактов стоимостью 252 миллиона рублей. Антимонопольная служба выдала предписания и завела административные дела. Виновные оштрафованы в общей сложности на 1,55 миллиона рублей.

Кроме того, был уволен начальник областного управления госзакупок, а ряд его подчиненных получили дисциплинарные взыскания. Материалы переданы в правоохранительные органы, по указанным фактам ведется проверка. Не исключено возбуждение уголовных дел.

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