Как сообщил председатель региональной КСП Иван Левин, закупки для медучреждений производились централизованно через профильное областное управление. Торги были проверены выборочно. Но даже такая проверка вскрыла три картельных сговора. В одном из них уличили две местные фирмы и индивидуального предпринимателя. Аудиторы обратили внимание на то, что они становились участниками одних и тех же аукционов. Победу одерживали поочередно. Причем двое обычно либо снимались с торгов, либо подавали неправильные заявки. Поэтому контракты заключали с единственным поставщиком.
Закупки производили фактически по начальной максимальной цене контракта (НМЦК). Это не давало возможность экономить бюджетные средства. Более того, в среднем НМЦК почти на 11 процентов превышала цены, сложившиеся по итогам аналогичных торгов в ЦФО. В ряде случаев стоимость препаратов была завышена в несколько раз.
Например, лекарственный препарат "Ампициллин + Сульбактам" закупили по 252 рубля за единицу, в то время как его средняя цена в ЦФО составляет 36 рублей. Только по проверенным закупкам, а это примерно десятая часть всех торгов, переплата по сравнению со средними ценами превысила 4,4 миллиона рублей. Завышение было выявлено и по контрактам на закупку кресел-колясок и кресел-стульев для инвалидов. Начальные цены формировали юридические лица с признаками аффилированности. Контракты достались единственным поставщикам без изменения НМЦК. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Участники картельных сговоров напрямую влияли на установление начальной цены. Организаторы еще до торгов, как и положено по закону, делали запросы, чтобы определить цены на рынке. Данные запрашивали у трех разных поставщиков, а затем выводили среднее значение. Оно и становилось НМЦК.
Независимые друг от друга участники могли бы ее сбить. Кстати, это и происходило, когда аукцион был свободен от картельных связей. Были закупки, когда цену удавалось снизить на 80 процентов по сравнению с начальной. Это тоже говорит об упущенной возможности сэкономить миллионы рублей.
Однако в мониторинге по формированию НМЦК нередко участвовали те же компании, которые затем подавали заявки на участие в торгах. То есть они диктовали выгодную им цену, создавая видимость конкуренции. КСП направила материалы в управление ФАС. Оно провело расследование, факты картельных сговоров подтвердившее. Всего выявлено шесть компаний, имеющих признаки взаимозависимости. Аффилированные фирмы выиграли 85 контрактов стоимостью 252 миллиона рублей. Антимонопольная служба выдала предписания и завела административные дела. Виновные оштрафованы в общей сложности на 1,55 миллиона рублей.
Кроме того, был уволен начальник областного управления госзакупок, а ряд его подчиненных получили дисциплинарные взыскания. Материалы переданы в правоохранительные органы, по указанным фактам ведется проверка. Не исключено возбуждение уголовных дел.