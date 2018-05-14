В Подмосковье начинающая автоледи переехала двух отдыхающих на пляже

В подмосковном Подольске местная жительница переехала двух отдыхающих на пляже. Пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел накануне на Лаговском пруду в городском округе Подольск. На 50-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, загоравших на пляже, внезапно наехал автомобиль Daewoo Nexia. Иномарка, за рулем которой находилась 18-летняя местная жительница, переехала отдыхающих. По словам очевидцев, девушка села за руль впервые и, скорее всего, ей просто не объяснили, как останавливаться.

Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.