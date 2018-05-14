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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трое осужденных из "приморской банды" обжаловали приговор

Текст: Ольга Журман

Трое осужденных членов "приморской банды" подали апелляционные жалобы на обвинительный приговор, вынесенный им в начале мая. Об этом сообщает Приморский краевой суд.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Члены "приморской банды" получили от восьми до 25 лет колонии

Осужденные после пересмотра дела были приговорены к наказаниям от восьми до 25 лет в колонии строгого режима. По 25 лет заключения получили Александр Ковтун и Владимир Илютиков. Алексей Никитин должен отсидеть 23,5 года. Максим Кириллов - 21,5 года. Вадим Ковтун пробудет в колонии восемь лет.

- Поступили предварительные апелляции от Кириллова, адвокатов Никитина и самого Никитина, а также основная жалоба от Владимира Ковтуна и его адвоката, - рассказали в суде.

Даты их рассмотрения назначит Верховный суд РФ.

Напомним, члены банды орудовали в Кировском районе Приморья в конце 2009 - начале 2010 годов. Были совершены кражи автомобилей, денег и оружия. Также счету осужденных ряд разбойных нападений, в том числе на полицейских. Несколько человек были ранены, двое убиты.

Дело рассматривалось в суде несколько раз. В октябре 2014 года члены банды в совокупности получили 170 лет заключения для десяти человек и одно пожизненное. В июле 2016 года был повторно рассмотрен эпизод убийства четырех человек в лесу. Суд присяжных вынес пяти членам банды оправдательный приговор. Но в декабре того же года это решение отменил Верховный суд РФ. Дело вернули на новое длительное рассмотрение, завершившееся только в мае текущего года. Приморский краевой суд вновь вынес обвинительный приговор.

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