В Якутии ребенок утонул в стиральной машине

В Якутии следственные органы начали процессуальную проверку по факту гибели полуторагодовалой девочки в стиральной машине.

Как сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Надежда Дворецкая, информация о трагедии поступила 11 мая. Из нее следовало, что полуторагодовалая девочка упала в заполненную водой емкость стиральной машины с вертикальной загрузкой. Спасти ее мать, жительница села Сунтар Сунтарского улуса, не успела.

По данным следствия, вечером женщина стирала дома белье. Девочка крутилась рядом. Чтобы развешать постиранные вещи, женщина покинула помещение, в котором осталась ее дочь. Вернувшись, мать обнаружила тело девочки в баке стиральной машины. Ребенок уже не подавал признаков жизни.

- По результатам проверки будет принято предусмотренное законом решение, - отметила Дворецкая.