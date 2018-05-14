Любители селфи упали в Каму рядом с надписью "Счастье не за горами"

В Перми молодая пара, решившая сфотографироваться на набережной рядом с арт-объектом "Счастье не за горами", упала в воду. Любители селфи не учли особенность строения парапета.

Как пояснили в ГУ МСЧ России по Пермскому краю, мужчина сразу смог выбраться на берег, а женщина находилась в холодной воде более 10 минут. С помощью веревки до приезда сотрудников МЧС ее спасли очевидцы происшествия.

По предварительным данным, 28-летняя пострадавшая получила переохлаждение и была госпитализирована прибывшими на место происшествия врачами скорой помощи.