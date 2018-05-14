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Коммунальщики подделывали подписи жильцов, чтобы перевести дома из одной компании в другую
Текст: Ольга Дмитренко
Российская газета - Федеральный выпуск №7565 (102)
В Самаре коммунальщиков подозревают в обмане жителей. Полиция расследует более десятка уголовных дел, возбужденных по факту подделки документов при переводе многоквартирных домов (МКД) из управления одной УК в другую. В скором времени дела объединят в одно производство.

Прокуратура Самарской области по жалобам граждан проверила десятки протоколов общих собраний жильцов о переходе домов из одной компании в управление другой. Как рассказали "РГ" в ведомстве, в действительности никаких собраний не проводилось, а протоколы собственникам помещений не предъявлялись и не подписывались.

Фото: "Самарские коммунальные системы"
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Конфликт домовладельцев и новой УК вышел в общественную плоскость еще в начале этого года. Жители подняли тревогу, когда узнали, что без их ведома дома переведены из управления одной организации в другую. Жители медлить не стали, помимо обращений в Госжилинспекцию и прокуратуру, они провели собрания и проголосовали за возврат к своей прежней обслуживающей компании. Но неожиданно ситуация не устроила департамент управления имуществом, который подал иски о признании решений повторных собраний недействительными. Оказалось, что в домах есть муниципальные квартиры, и по закону в этом случае департамент должны были уведомить письменно о проведении собрания, но не сделали этого. А в некоторых случаях протоколы собраний были оформлены не совсем правильно, отчего их законность подверглась сомнению. Таким образом, вернуть дома к прежнему управлению жителям стало проблематично. Однако довольно быстро городской департамент имущества позицию изменил. Власти Самары публично пообещали в ситуации разобраться, а иски отозвать. На сегодня ряд заявлений из судов уже отозван.

Никаких собраний не проводилось, а протоколы собственникам не предъявлялись и не подписывались

Всего у компании "увели" почти 50 домов. В конфликт оказались втянуты сотни самарцев. На сегодня шесть домов удалось вернуть (жители обращались в суд с исками о признании действительными протоколов собраний), по 12 иски рассматриваются. Госжилинспекция по решению суда обязана вносить дома в реестр прежней компании, чтобы она вновь могла их обслуживать. Но жители говорят, что процесс затягивается.

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