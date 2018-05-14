Новости

"Самая вежливая кошка в мире" покорила пользователей Сети 16:07
Часы Элвиса Пресли ушли с молотка за 1,8 млн долларов 15:59
Вышел полноценный трейлер нового фильма Ларса фон Триера 15:58
Аркадий Дворкович выдвинут правительством в совет директоров РЖД 15:57
В Оренбуржье пьяный водитель протаранил автомобиль ДПС 15:57
В Германии вместо музыканта на фестивале выступила стихия 15:51
Ирак разрешил поставки российской птицы 15:50
Назарбаев пожелал Путину вывести Россию на светлый путь 15:37
В состав сборной Хорватии на ЧМ вошли игроки "Спартака" и "Локомотива" 15:32
Медведев подписал документ о строительстве уральской магистрали 15:31
Владимир Путин откроет 15 мая движение по Крымскому мосту 15:24
Участники войны на этой неделе получат по 10 тысяч рублей 15:20
Лукашенко пригласил Путина в Могилев 15:20
На Урале СК заинтересовался избиением врача во время приема 15:15
Путин поручил выделить музею участок у Новодевичьего монастыря 15:13
"Серсея Ланнистер" сыграет в черной комедии автора "Психопатов" 15:13
В Подмосковье начинающая автоледи переехала двух отдыхающих на пляже 15:10
Причастного к убийству российского дипломата боевика приговорили к смерти 15:06
Евросоюз расширил антироссийские санкции после выборов в Крыму 15:04
Главы разведок России и Турции обсудили борьбу с терроризмом 15:02
На Урале вынесли приговор убийцам таксиста 14:57
Кемеровчан наградили за спасение людей из "Зимней вишни" 14:57
Путин встретится с премьером Индии в Сочи 14:50
На Урале осудили мужчину, запустившего кружкой в полицейского 14:50
В Вологодской области запретили курить вейпы в общественных местах 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
14.05.2018 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье пьяный водитель протаранил автомобиль ДПС

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Фото: УМВД по Оренбургской области Фото: УМВД по Оренбургской области
Фото: УМВД по Оренбургской области

В Оренбуржье начата доследственная проверка по факту столкновения Citroen с автомобилем ДПС, в котором пострадали двое сотрудников госавтоинспекции, а также водитель и пассажир иномарки.

Об этом сообщил в понедельник Следственный комитет по региону.

В Подмосковье начинающая автоледи переехала двух отдыхающих на пляже

Резонансное ДТП произошло накануне вечером на улице Ипподромной поселка Южный Урал. По информации регионального УМВД, сотрудники ДПС Оренбурга в дачном массиве заметили автомобиль, водитель которого нарушал правила дорожного движения.

- Требование инспектора об остановке водитель проигнорировал, в связи с чем полицейскими было организовано преследование. Второй экипаж ДПС, патрулировавший находящийся рядом административный участок, по ориентировке был направлен навстречу, - уточнили детали в пресс-службе ведомства.

На Урале осудили мужчину, запустившего кружкой в полицейского

В ходе преследования иномарка столкнулась со встречной машиной госавтоинспекции. Двое сотрудников полиции, а также правонарушитель и пассажир Citroen получили травмы и были госпитализированы. Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии сильного опьянения.

По данным СУ СК РФ по Оренбургской области, один из сотрудников полиции и водитель иномарки после оказания медицинской помощи отпущены домой.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, будет назначена автотехническая судебная экспертиза, - пояснили в СК. - По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
Путин встретился с новым премьер-министром Армении
Евросоюз расширил антироссийские санкции после выборов в Крыму
СМИ: Скрипаль ездил в Эстонию в 2016 году и встречался со спецслужбами
Американский Newsweek сравнил лимузины Путина и Трампа