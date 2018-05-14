В Оренбуржье пьяный водитель протаранил автомобиль ДПС

В Оренбуржье начата доследственная проверка по факту столкновения Citroen с автомобилем ДПС, в котором пострадали двое сотрудников госавтоинспекции, а также водитель и пассажир иномарки.

Об этом сообщил в понедельник Следственный комитет по региону.

Резонансное ДТП произошло накануне вечером на улице Ипподромной поселка Южный Урал. По информации регионального УМВД, сотрудники ДПС Оренбурга в дачном массиве заметили автомобиль, водитель которого нарушал правила дорожного движения.

- Требование инспектора об остановке водитель проигнорировал, в связи с чем полицейскими было организовано преследование. Второй экипаж ДПС, патрулировавший находящийся рядом административный участок, по ориентировке был направлен навстречу, - уточнили детали в пресс-службе ведомства.

В ходе преследования иномарка столкнулась со встречной машиной госавтоинспекции. Двое сотрудников полиции, а также правонарушитель и пассажир Citroen получили травмы и были госпитализированы. Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии сильного опьянения.

По данным СУ СК РФ по Оренбургской области, один из сотрудников полиции и водитель иномарки после оказания медицинской помощи отпущены домой.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, будет назначена автотехническая судебная экспертиза, - пояснили в СК. - По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.