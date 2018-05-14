Жительница Удмуртии нашла у себя во дворе шесть боевых снарядов

Жительница деревни Каменное Завьяловского района Удмуртии нашла у себя во дворе шесть артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.

Подозрительные предметы были обнаружены в ходе проведения строительных работ на одном из приусадебных участков. До приезда взрывотехников территорию оцепили, после чего сотрудники ОМОН провели осмотр предметов.

Выяснилось, что в числе опасных находок - артиллерийский бронебойно-трассирующий снаряд и пять бронебойных снарядов с головным взрывателем образца 1937-1939 годов.

Все они представляли реальную опасность для жизни людей, однако благодаря своевременному обращению происшествие удалось предотвратить. Взрывотехники ОМОН и полиция вывезли снаряды за пределы деревни и уничтожили.