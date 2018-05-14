Подозреваемого в убийстве 18-летней сибирячки нашли в соломе

В Красноярском крае 47-летнего таксиста, подозреваемого в убийстве 18-летней студентки, нашли в стоге соломы. Об этом сообщили в СК СК региона.

Ранее в лесу был обнаружен автомобиль Hyundai Solaris, на котором мужчина 11 мая вез девушку из Минусинска в Краснотуранск.

Напомним, тело погибшей нашли накануне в лесном урочище Пущий лог на юге Красноярского края. Следователи зафиксировали признаки криминальной смерти.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Известно, что таксист был ранее судим и отбывал длительный срок за убийство.