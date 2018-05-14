СК проверит сообщение об избиении ребенка 17-летней сибирячкой

В Красноярске следователи начали проверку сообщения от полиции о госпитализации 11 мая четырехлетнего ребенка с ожогами и телесными повреждениями, сообщили в СУ СК региона.

По предварительным данным, в феврале этого года 22-летняя красноярка оставила 17-летней знакомой ребенка на попечение, а сама уехала в другой город.

7 мая няня, пытаясь успокоить плачущего ребенка, связала его и облила водой. На следующий день, заметив ожоги на теле малыша, сибирячка вызвала "скорую".

Врачи зафиксировали у ребенка раны шеи, голени и бедер, являющиеся, вероятно, следствием побоев няни, а также термические ожоги третьей степени.

По факту ЧП назначена экспертиза для определения тяжести травм.