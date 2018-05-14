Томских полицейских обвинили в избиении пятерых подростков

В Томске задержали двух сотрудников полиции. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, решается вопрос о заключении полицейских под стражу.

Как сообщили "РГ" в СУ СКР по Томской области, инцидент с участием сотрудников ОМВД России по Кировскому району Томска произошел девятого мая. По предварительным данным, двое полицейских в служебном кабинете избили пятерых подростков. Возраст потерпевших - 15-17 лет.

По данным ведомства, подростков били руками и ногами, нанося им множественные удары по голове и телу, а также тупым предметам по ягодицам. При этом для применения насилия оснований не было. К счастью, обошлось без тяжелых травм.

В УМВД России началась служебная проверка. Если вина сотрудников будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел, а их руководителей накажут в дисциплинарном порядке.