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Рубрика: Происшествия
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В Ингушетии экс-чиновников обвинили в мошенничестве на 82 млн рублей

Текст: Роман Мерзляков (Магас)

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии, сообщает пресс-служба главного управления МВД по СКФО.

На Урале псевдомодель осуждена за мошенничество на восемь млн рублей

Также по делу проходят экс-сотрудники республиканского филиала банка и страховой компании.

По данным следствия, с апреля 2014 по сентябрь 2015 года, обвиняемые похитили деньги, выделенные на компенсацию затрат аграриев на страхование урожая. В материалах дела указана сумма в 82 миллиона рублей. Часть похищенных средств подозреваемым удалось легализовать.

Один из руководителей министерства разработал также схему хищения денег, которые предназначались для зарплаты. Он включил в число получателей зарплатных карт свою супругу, которая ни в каких трудовых отношениях с ведомством не состояла. С апреля 2013 по декабрь 2015 года на эту карту поступало пособие по беременности и родам - всего более миллиона рублей.

Двое обвиняемых признали свою вину, еще один фигурант частично возместил ущерб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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