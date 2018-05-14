Два жителя Ингушетии пострадали из-за взрыва газа

В сельском поселении Пседах произошел хлопок газо-воздушной смеси, из-за чего пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Ингушетии.

Сообщение о происшествии получил дежурный Центра управления в кризисных ситуациях. Хлопок газа без последующего возгорания произошел в частном доме на улице Фрунзе.

Для ликвидации последствий на место выдвинулись восемь сотрудников МЧС на двух машинах. Пострадавших доставили в районную больницу в Малгобеке.

Справка "РГ"

Село Пседах находится на западе Малгобекского района, в 35 километрах от республиканского центра. Население - 5,5 тысячи человек. Название селения появилось от одноименной реки, на берегу которого оно расположено.