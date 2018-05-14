В отношении находящегося в розыске экс-министра строительства и ЖКХ Дагестана возбуждено еще одно уголовное дело - за хищение 38 миллионов рублей, выделенных на строительство музейного комплекса.

Ибрагима Казибекова разыскивают по уголовному делу бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова. По версии следствия, Гамидов и Казибеков внесли изменения в постановление об утверждении программы переселения из аварийного жилья, завысив стоимость квадратного метра. Тем самым бюджету нанесен ущерб на 386 миллионов рублей. Допросить чиновника следователям не удалось - он подался в бега. После этого его уволили с поста министра.

Расследуя уголовное дело, правоохранители выявили новый эпизод. Как выяснилось, Казибеков в отсутствие проектно-сметной документации заключил соглашение о выделении субсидии при строительстве музейного комплекса некоммерческому фонду. Что интересно, заместителем руководителя фонда являлась супруга сына министра. На этом "семейный подряд" не закончился. Фонд заключил договор подряда на строительство с коммерческой фирмой, фактическим владельцем которой являлся сын министра. В мошеннической цепочке участвовало архитектурное бюро, аффилированное с находящимся нынче под стражей главным архитектором Махачкалы Гитиновым.

Деньги решили отмыть буквально через трубы. "Заведомо зная, что стоимость работ по наладке систем отопления и кондиционирования составляет 87 миллионов рублей, злоумышленники перечислили на расчетный счет коммерческой фирмы 125 миллионов, из которых 38 миллионов рублей похитили", - сообщили "РГ" в прокуратуре Дагестана.

Допросить чиновника следователям не удалось - он подался в бега. После этого егоуволили с поста министра

"РГ писала о том, как махачкалинским активистам удалось отстоять старейший городской парк от застройки музейным комплексом, в результате стройку перенесли на другое место. Как оказалось, не зря. Но чиновников это все равно не остановило, и они все равно умудрились погреть руки на строительстве. Экс-глава минстроя Дагестана Ибрагим Казибеков уже становился героем крупного скандала. Летом прошлого года он был похищен, и за его освобождение требовали сто миллионов рублей. Во время передачи части выкупа два человека были задержаны, а похищенный чиновник освобожден. В апреле этого года одного из фигурантов Залкипа Алискантова приговорили к девяти годам колонии. В уголовном деле фигурирует его родной брат. Заказчиком похищения следствие считает экс-начальника центра охраны высших должностных лиц Дагестана Магомеда Омарова.