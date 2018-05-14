Из-за пожара поезд "Аллегро" прибыл в Петербург на час позже

Из-за лесного пожара курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом поезд "Аллегро" опоздал более чем на час.

Пассажиры оказались на вокзале уже после закрытия станций метро. "Люди могут потребовать денежную компенсацию. Бланки для предъявления претензий мы выдали", - заявил перевозчик.

По предварительной информации, пожар, из-за которого состав задержался в пути, возник из-за неисправности в другом поезде. От искры загорелась трава, а потом и лес.

"Нам пришлось ждать два часа. Огнеборцы ликвидировали возгорание на финской стороне недалеко от границы с Россией", - пояснили ТАСС сотрудники железнодорожной компании VR.