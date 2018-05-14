Подозреваемого в убийстве двух петербурженок задержали на Кубани

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Абинскому району Краснодарского края задержали 17-летнего юношу, подозреваемого в убийстве двух петербурженок.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, тела двух женщин - 23-летней и 51-летней - были найдены около девяти вечера 10 мая в комнате коммуналки на улице Композиторов. Они погибли от множества колото-резаных ран.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", а оперативники петербургского угрозыска вскоре установили личность подозреваемого - родственника обеих женщин. Юношу по горячим следам нашли на Кубани. Сейчас предполагаемый убийца уже передан полицейским Северной столицы.