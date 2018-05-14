Псковский школьник угнал грузовик и врезался в забор

В Псковской области 13-летний подросток угнал автомобиль ГАЗ-3302. Проехав на грузовике несколько метров, мальчик врезался в забор. Незадачливый угонщик не пострадал, машина получила технические повреждения, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 12 мая в городе Великие Луки. Ученик местной школы проник на территорию организации на улице Новостроевской и увидел там "Газель". В замке зажигания владелец авто оставил ключ. Подросток завел машину, но с управлением не справился. С места ДТП он убежал.

Вскоре полицейские установили личность нарушителя. Школьник дал признательные показания, сейчас проводится доследственная проверка. Сотрудники УМВД беседуют с самим юным угонщиком, его родителями и учителями.