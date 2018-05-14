В Ленобласти выявили незаконное сжигание мусора

Межрегиональная общественная экологическая организация "Зеленый Фронт" в ходе мониторинга выяснили, что в деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области незаконно сжигают мусор на несанкционированной свалке.

Как отметили в пресс-службе организации, саму свалку выявили более года назад, а теперь над ней по ночам поднимается огромный столб пламени. Мусор привозят малотоннажные грузовики в темное время суток - их экоактивисты тоже заметили. Отходы жгут прямо под линией электропередач, и огонь порой поднимается практически до самых проводов.

- Пламя видно за несколько километров, - отмечает руководитель природоохранных проектов "Зеленого Фронта" Егор Леонтьев. - Незаконная деятельность ведется не только в опасной близости от ЛЭП, но и в непосредственной близости от истока реки Оккервиль, на землях сельскохозяйственного назначения.

Мусорный бизнес в Новосергиевке ранее связывали с коммерсантом, которого уже привлекали к ответственности за порчу сельхозземаль в Мурино. В 2017 году оттуда изъяли печи кустарного производства. Информация о новой свалке во Всеволожском районе направлена в надзорные органы.