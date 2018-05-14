Бывшая вице-мэр Краснодара пойдет под суд за превышение полномочий

Новости

"Самая вежливая кошка в мире" покорила пользователей Сети 16:07
Часы Элвиса Пресли ушли с молотка за 1,8 млн долларов 15:59
Вышел полноценный трейлер нового фильма Ларса фон Триера 15:58
Аркадий Дворкович выдвинут правительством в совет директоров РЖД 15:57
В Оренбуржье пьяный водитель протаранил автомобиль ДПС 15:57
В Германии вместо музыканта на фестивале выступила стихия 15:51
Ирак разрешил поставки российской птицы 15:50
Назарбаев пожелал Путину вывести Россию на светлый путь 15:37
В состав сборной Хорватии на ЧМ вошли игроки "Спартака" и "Локомотива" 15:32
Медведев подписал документ о строительстве уральской магистрали 15:31
Владимир Путин откроет 15 мая движение по Крымскому мосту 15:24
Участники войны на этой неделе получат по 10 тысяч рублей 15:20
Лукашенко пригласил Путина в Могилев 15:20
На Урале СК заинтересовался избиением врача во время приема 15:15
Путин поручил выделить музею участок у Новодевичьего монастыря 15:13
"Серсея Ланнистер" сыграет в черной комедии автора "Психопатов" 15:13
В Подмосковье начинающая автоледи переехала двух отдыхающих на пляже 15:10
Причастного к убийству российского дипломата боевика приговорили к смерти 15:06
Евросоюз расширил антироссийские санкции после выборов в Крыму 15:04
Главы разведок России и Турции обсудили борьбу с терроризмом 15:02
На Урале вынесли приговор убийцам таксиста 14:57
Кемеровчан наградили за спасение людей из "Зимней вишни" 14:57
Путин встретится с премьером Индии в Сочи 14:50
На Урале осудили мужчину, запустившего кружкой в полицейского 14:50
В Вологодской области запретили курить вейпы в общественных местах 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
14.05.2018 13:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывшая вице-мэр Краснодара пойдет под суд за превышение полномочий

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Бывшую вице-мэра Краснодара Дину Бойченко будут судить за превышение должностных полномочий в то время, когда она занимала свой пост. О том, что обвинительное заключение в отношении экс-заместителя главы Краснодара направлено в Первомайский районный суд города, сообщили в прокуратуре края.

Фото: @Krasnodartv/ twitter.com
В Краснодаре задержан главный архитектор города

Чиновницу обвиняют в действиях, в результате которых Краснодар потерял земельный участок, принадлежавший городу, стоимостью 41 миллион рублей (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

- По версии следствия, 8 июля 2015 года чиновница от имени администрации города подписала с арендатором договор купли-продажи земельного участка, расположенного в Краснодаре по адресу ул. Сосновая, 3. Его площадь составляла более 17 тысяч квадратных метров, а продан он был за сумму чуть более 370 тысяч рублей, - рассказал старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Антон Лопатин. - В то же время предоставление участка указанному лицу в собственность произошло без проведения процедуры торгов на основании того, что на участке расположены восемь жилых домов, принадлежащих арендатору. Однако пять из них таковыми не являлись, а представляли конструкции, внешне схожие с жилыми домами. В результате этих действий собственник имущества - администрация Краснодара потеряла земельный участок рыночной стоимостью свыше 41 миллиона рублей.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры направлено в Первомайский районный суд Краснодара. Если вина Бойченко будет доказана, ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
Путин встретился с новым премьер-министром Армении
Евросоюз расширил антироссийские санкции после выборов в Крыму
СМИ: Скрипаль ездил в Эстонию в 2016 году и встречался со спецслужбами
Американский Newsweek сравнил лимузины Путина и Трампа