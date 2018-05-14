Бывшая вице-мэр Краснодара пойдет под суд за превышение полномочий

Бывшую вице-мэра Краснодара Дину Бойченко будут судить за превышение должностных полномочий в то время, когда она занимала свой пост. О том, что обвинительное заключение в отношении экс-заместителя главы Краснодара направлено в Первомайский районный суд города, сообщили в прокуратуре края.

Чиновницу обвиняют в действиях, в результате которых Краснодар потерял земельный участок, принадлежавший городу, стоимостью 41 миллион рублей (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

- По версии следствия, 8 июля 2015 года чиновница от имени администрации города подписала с арендатором договор купли-продажи земельного участка, расположенного в Краснодаре по адресу ул. Сосновая, 3. Его площадь составляла более 17 тысяч квадратных метров, а продан он был за сумму чуть более 370 тысяч рублей, - рассказал старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Антон Лопатин. - В то же время предоставление участка указанному лицу в собственность произошло без проведения процедуры торгов на основании того, что на участке расположены восемь жилых домов, принадлежащих арендатору. Однако пять из них таковыми не являлись, а представляли конструкции, внешне схожие с жилыми домами. В результате этих действий собственник имущества - администрация Краснодара потеряла земельный участок рыночной стоимостью свыше 41 миллиона рублей.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры направлено в Первомайский районный суд Краснодара. Если вина Бойченко будет доказана, ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.