На Кубани подростка заподозрили в убийстве пенсионера

В кубанском городе Темрюке в отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Его подозревают в убийстве пенсионера, которое было совершено 9 мая. Погибшего 71-летнего мужчину с ножевыми ранениями обнаружили в его частном доме.

- По данным следствия, вечером 9 мая 2018 года несовершеннолетний проник в дом к мужчине с целью хищения у него имущества, - рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю. - Однако хозяин дома вернулся и застиг подростка. Из-за этого между ними возник конфликт, во время которого пенсионер попытался пресечь противоправные действия злоумышленника. В ответ несовершеннолетний нанес пожилому человеку несколько ножевых ранений шеи, убив его, после чего скрылся.

Погибшего обнаружил родственник, о чем сообщил в правоохранительные органы.

Сейчас 14-летний подросток задержан и заключен под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления. Для этого в том числе назначено несколько судебно-медицинских экспертиз.