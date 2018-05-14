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14.05.2018 13:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани подростка заподозрили в убийстве пенсионера

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В кубанском городе Темрюке в отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Его подозревают в убийстве пенсионера, которое было совершено 9 мая. Погибшего 71-летнего мужчину с ножевыми ранениями обнаружили в его частном доме.

Фото: Depositphotos.com
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- По данным следствия, вечером 9 мая 2018 года несовершеннолетний проник в дом к мужчине с целью хищения у него имущества, - рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю. - Однако хозяин дома вернулся и застиг подростка. Из-за этого между ними возник конфликт, во время которого пенсионер попытался пресечь противоправные действия злоумышленника. В ответ несовершеннолетний нанес пожилому человеку несколько ножевых ранений шеи, убив его, после чего скрылся.

Погибшего обнаружил родственник, о чем сообщил в правоохранительные органы.

Сейчас 14-летний подросток задержан и заключен под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления. Для этого в том числе назначено несколько судебно-медицинских экспертиз.

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