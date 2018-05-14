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14.05.2018 10:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Азовом в ДТП погибли два человека и три травмированы

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области в результате столкновения легкового автомобиля с "Газелью" погибли два человека и еще трое получили тяжелые травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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По данным полиции, авария произошла 10-м километре автодороги Азов - Староминская. Водитель автомобиля ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения и врезался в "Газель".

В результате ДТП двое пассажиров "девятки" погибли на месте, а три человека, в том числе и виновник аварии, получили тяжелые травмы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится доследственная проверка.

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