Под Азовом в ДТП погибли два человека и три травмированы

В Ростовской области в результате столкновения легкового автомобиля с "Газелью" погибли два человека и еще трое получили тяжелые травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, авария произошла 10-м километре автодороги Азов - Староминская. Водитель автомобиля ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения и врезался в "Газель".

В результате ДТП двое пассажиров "девятки" погибли на месте, а три человека, в том числе и виновник аварии, получили тяжелые травмы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится доследственная проверка.