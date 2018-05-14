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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взяли на работе

На мэра Миасса за сутки до его отставки завели уголовное дело
Текст: Михаил Пинкус
Российская газета - Столичный выпуск №7565 (102)
В Миассе, четвертом по величине городе Челябинской области, силовики задержали вышедшего из доверия у депутатов мэра Геннадия Васькова.

Чиновник прибыл на работу во втором часу дня, и там его ждал "теплый" прием - под усиленным конвоем силовиков его вывели из здания и увезли на допрос.

В 2017 году подозреваемый дал указание о приобретении за средства бюджета торгового помещения для размещения детского сада "Умка". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" (часть 3, пункт "в" - "с причинением тяжких последствий").

В Ингушетии экс-чиновников обвинили в мошенничестве на 82 млн

Ранее обвинение по делу о покупке буквально рассыпающегося здания было предъявлено начальнику отдела дошкольного образования мэрии Татьяне Баевой, депутату городского округа Николаю Рындину и эксперту-оценщику Сергею Богатыреву. По версии следствия, они объединились в преступную группу, чтобы приобрести на областную субсидию помещение для детсада по вдвое завышенной цене в 24 миллиона рублей, за что получили "откат" в размере восьми миллионов. Документы о покупке здания подписывал Геннадий Васьков.

Стоит отметить, что глава администрации Миасса давно заслужил славу "проблемного мэра" из-за конфликта с депутатами, которые второй год подряд поставили за его работу "неуд". После этого народные избранники, как это предусмотрено законом, инициировали отставку главы, собрание было назначено на 15 мая. Однако силовики парламентариев опередили.

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