На Урале мэра-"двоечника" задержали силовики

Сотрудники Следственного управления СК при силовой поддержке УФСБ по Челябинской области задержали градоначальника Миасса Геннадия Васькова. Два часа назад главу администрации вывели из здания мэрии под конвоем силовиков в камуфляже и масках, сообщили в понедельник собственные источники "РГ" в силовых структурах региона.

- С самого утра в мэрии Миасса проводился обыск и выемка документов по ранее возбужденному уголовному делу о приобретении здания детского сада по завышенной стоимости, - сообщил источник "РГ". - Соответствующие документы подписывал глава администрации Геннадий Васьков. Во время проведения следственных действий он на рабочем месте отсутствовал и был задержан сразу после приезда в мэрию.

В следственном управлении СК задержание главы Миасса пока никак не прокомментировали. Однако сообщили, что официальное заявление будет подготовлено позже.

Стоит отметить, что глава администрации Миасса Геннадий Васьков давно находится в эпицентре скандала из-за конфликта с депутатами, которые в конце апреля выставили ему второй по счету "неуд" - по итогам работы за прошлый год. После этого депутаты намеревались инициировать отставку главы, но их опередили силовики.