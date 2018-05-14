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14.05.2018 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале мэра-"двоечника" задержали силовики

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Сотрудники Следственного управления СК при силовой поддержке УФСБ по Челябинской области задержали градоначальника Миасса Геннадия Васькова. Два часа назад главу администрации вывели из здания мэрии под конвоем силовиков в камуфляже и масках, сообщили в понедельник собственные источники "РГ" в силовых структурах региона.

Фото: depositphotos.com
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- С самого утра в мэрии Миасса проводился обыск и выемка документов по ранее возбужденному уголовному делу о приобретении здания детского сада по завышенной стоимости, - сообщил источник "РГ". - Соответствующие документы подписывал глава администрации Геннадий Васьков. Во время проведения следственных действий он на рабочем месте отсутствовал и был задержан сразу после приезда в мэрию.

В следственном управлении СК задержание главы Миасса пока никак не прокомментировали. Однако сообщили, что официальное заявление будет подготовлено позже.

Стоит отметить, что глава администрации Миасса Геннадий Васьков давно находится в эпицентре скандала из-за конфликта с депутатами, которые в конце апреля выставили ему второй по счету "неуд" - по итогам работы за прошлый год. После этого депутаты намеревались инициировать отставку главы, но их опередили силовики.

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