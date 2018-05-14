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14.05.2018 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале осудили мужчину, запустившего кружкой в полицейского

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области суд вынес приговор 51-летнему жителю города Карталы, который из открытого окна запустил керамической кружкой в голову полицейского. Дебошир признан виновным в применении не опасного для жизни насилия к представителю власти, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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- Установлено, что 29 декабря прошлого года, обвиняемый из открытого окна прицельно бросил керамическую кружку в голову полицейского ППС, - сообщила представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева - Патрульный прибыл для оказания помощи местному участковому, который проводил в отношении данного мужчины проверочные мероприятия по поступившему сообщению о преступлении.

С учетом отрицательных характеристик и злоупотребления спиртным подсудимому назначено наказание в виде 10 месяцев реального лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденного взяли под стражу в зале суда, отметили в прокуратуре.

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