На Урале СК заинтересовался избиением врача во время приема

В Челябинской области организована доследственная проверка по факту получения травмы врачом одного из лечебных учреждений Чебаркуля.

По предварительным данным, ее причинили родственники пациентки, сообщили в понедельник в следственном управлении СК по региону.

- По информации местных СМИ, инцидент произошел во время приема у врача-хирурга в ходе конфликта с родственниками пациентки, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, у медработника диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства произошедшего и принять процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления, отметили в СК.