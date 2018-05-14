На Урале вынесли приговор убийцам таксиста

В Екатеринбурге жителю Югры вынесли приговор за убийство таксиста и покушение на еще одного водителя.

Первое преступление было совершено в ночь на 10 февраля 2017 года. По данным свердловской областной прокуратуры, подсудимый вместе со знакомым договорились о поездке с водителем-частником. Когда таксист довез их до места назначения, они напали на него. От полученных травм мужчина скончался на месте, а подсудимый завладел его машиной, деньгами и сотовым телефоном.

Утром 11 февраля 2017 года напарники по аналогичной схеме напали еще на водителя, которому удалось отбиться и попросить помощи у прохожих.

"Сообщники попытались завести его машину, чтобы скрыться на ней, но у них ничего не получилось. Они ушли с места преступления, фактически так ничего не взяв", - отметили в пресс-службе областного Следственного комитета.

В ходе следствия было установлено, что второй фигурант - 24-летний молодой мужчина - совершил преступление в состоянии невменяемости, его дело рассматривалось отдельно. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга направил его на стационарное лечение в спецучреждение с интенсивным наблюдением. Его сообщник получил реальный срок.

"Свердловский областной суд признал 25-летнего жителя города Пыть-Ях виновным в двух эпизодах разбоя, убийстве и покушении на убийство. По совокупности преступлений его приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск жены погибшего шофера и взыскал с подсудимого три миллиона рублей за моральный вред и более 50 тысяч рублей материальной компенсации", - сообщила специалист пресс-службы инстанции Варвара Дейнега.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.