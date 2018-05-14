Жителя ЯНАО объявили в международный розыск за вербовку боевиков

Житель Нового Уренгоя объявлен в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Ямало-Ненецкого автономного округа, обвинение по части 1 статьи 205.1 УК РФ 21-летнему молодому человеку предъявлено заочно.

Дело расследовало региональное управление МВД. Согласно материалам полиции, парень был приверженцем радикальных религиозных взглядов и вплоть до 16 сентября 2017 года занимался тем, что уговаривал знакомых вступать в террористические организации.

"Под его влиянием один человек принял решение выехать в Сирию и вступить в ряды организации "Исламское государство" (группировка запрещена в РФ) Позднее, правда, вопреки уговорам обвиняемого он отказался от этого", - рассказали в пресс-службе СК Ямала.

На данный момент вербовщик скрывается от правосудия. Следственное управление просит граждан сообщать в правоохранительные органы о случаях склонения к террористической деятельности.