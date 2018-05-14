В Челябинской области ограничено движение из-за лесного пожара

В Челябинской области до особого распоряжения введено ограничение в движении по трассе Южноуральск - Магнитогорск, сообщили в понедельник в ГИБДД региона.

- На участке с 75 по 81 километр автодороги Южноуральск - Магнитогорск в Пластовском районе Челябинской области произошло возгорание лесного массива, в связи с чем введено временное ограничение движения транспорта, - сообщили в ГИБДД. - Движение от города Южноуральска в сторону города Магнитогорска до особого распоряжения осуществляется через Троицкий район.

В полиции просят водителей быть внимательными и с пониманием отнестись к вынужденной мере предосторожности.