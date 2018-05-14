Хамовнический районный суд Москвы вчера приступил к слушаниям по существу дела о незаконной банковской деятельности в АКБ "Адмиралтейский" на сумму свыше семи миллиардов рублей и мошенничестве в сфере кредитования.

Пресс-секретарь суда Ольга Мышелова сообщила, что все пятеро подсудимых отрицательно ответили на вопрос судьи о признании вины после того, как прокурор зачитал обвинительное заключение.

Она также сообщила, что все подсудимые явились на процесс самостоятельно - трое из них находятся под домашним арестом, а еще двое фигурантов громкого дела - под подпиской о невыезде.

Как же исчезли из такого солидного в прошлом банка огромные деньги? Сотрудники следствия уверены, что более семи миллиардов рублей были обналичены организованной группой с января 2012 года по сентябрь 2015 года через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им компаний, открытые в "Адмиралтейском".

Кроме того, преступникам удалось получить 250 миллионов рублей дохода в виде комиссионных. Об этом было официально сообщено пресс-службой Генпрокуратуры РФ. Двое обвиняемых вместе с неустановленными лицами похитили 150 миллионов рублей в кредитной организации по подложным документам, которые банк принял как настоящие платежные векселя.

Есть в этом деле еще один фигурант. В январе 2017 года Хамовнический суд столицы приговорил Мусу Исраилова к трем с половиной годам колонии общего режима за незаконную банковскую деятельность и присвоение средств банка "Адмиралтейский" на сумму свыше 23 миллиардов рублей. Ранее Центробанк РФ отозвал лицензию у "Адмиралтейского", поскольку банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам, не предоставлял достоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, тем самым нарушая требования ЦБ.

После отзыва лицензии в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в "Адмиралтейском" хранятся поддельные драгметаллы. Временная администрация Банка России проверила эту информацию и не установила расхождения данных бухгалтерского учета и фактического наличия ценностей.