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15.05.2018 09:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мосгорсуд: Решение о блокировке Telegram не вступало в силу

Решение суда о блокировке Telegram не вступило в законную силу, так как было обжаловано представителями мессенджера. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс- службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Ранее появилась информация, что решение о блокировке вступило в силу. "Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята", - сказала представитель суда. По словам Солоповой, сейчас от мессенджера ждут устранения недостатков. На это у Telegram есть время до 4 июня.

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и вынес решение о блокировке доступа к Telegram в РФ. Мессенджер, как пояснило надзорное ведомство, отказывается предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Операторы связи начали процедуру блокировки доступа к Telegram 16 апреля.

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