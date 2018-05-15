Москвич задушил девушку, инсценировав самоубийство

В Москве по обвинению в убийстве девушки задержан 30-летний мужчина. По версии следствия, он попытался инсценировать суицид потерпевшей.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, тело 22-летней москвички нашли в ванной в квартире на 15-й Парковой улице. Все выглядело так, будто девушка сама свела счеты с жизнью. Но эксперты нашли следы, говорящие о криминальном характере смерти. По этому факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

Подозреваемого удалось задержать благодаря совместным оперативным мероприятиям СК и столичной полиции. Как полагают следователи, мужчина задушил девушку и попытался запутать оперативников.