Площадь пожара в Ярославле достигла 1000 квадратных метров

В Ярославле продолжается борьба с пожаром на складе лакокрасочной продукции: площадь возгорания достигла почти 1000 квадратных метров.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что к ликвидации возгорания на складе на улице Промышленной привлечены 105 человек личного состава и 22 единицы техники.

По словам официального представителя ведомства Михаила Зверева, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 18 часов 15 минут: спасателей вызвали очевидцы, увидевшие клубы дыма.

- В 19:44 было объявлено о локализация пожара на площади около 1000 квадратных метров, - сообщил Зверев. - Пострадавших не обнаружено. Причины возгорания пока не установлены.