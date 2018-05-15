Новости

В Астрахани россиянин протащил плавучий кран за две минуты 13:10
Путин не будет поднимать тему санкций на переговорах с Макроном и Меркель 13:03
На Ярославском направлении горит цистерна, движение поездов остановлено 13:01
Путин рассказал об отношении иностранных лидеров к Собчаку 13:00
Строительство Крымского моста уместили в трехминутное видео 12:59
В Воронеже угонщики Infiniti устроили перестрелку с полицейскими 12:46
Автомобили Toyota резко подорожали в России 12:41
Полиция ликвидировала наркопритон на западе Москвы 12:36
В Москве установили камеры, фиксирующие неправильную парковку 12:35
Песков: Москва будет защищать интересы российских СМИ на Украине 12:30
Дмитрий Песков: Ситуация в Газе вызывает самую глубокую озабоченность 12:29
Симоньян: Украина мстит России за мост в Крым 12:25
В России предложили лицензировать квесты 12:22
На Урале приняли досрочную отставку задержанного ФСБ мэра 12:22
Песков: Путин и Медведев обсудят конфигурацию кабмина во вторник 12:17
В Петербурге домашняя собака покусала 9-месячного ребенка 12:12
Москвич задушил девушку, инсценировав самоубийство 12:08
На Камчатке шестилетняя девочка погибла в канализационном люке 12:08
Решение суда по Telegram обращено к немедленному исполнению 12:05
В Хакасии пропал рыбак с перевернувшегося катера 12:00
В Тюмени расследуют смерть ребенка от аппендицита 11:58
Китаянке продали "собаку", которая оказалась медведем 11:58
В Оренбуржье чиновников минобра заподозрили в хищении 2 млн рублей 11:49
Видео: Братья Миранчуки сбрили бороду президенту "Локомотива" 11:45
В Череповце пьяный пассажир угрожал ножом сотруднику ДПС 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
15.05.2018 12:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция ликвидировала наркопритон на западе Москвы

Текст: Владимир Богданов

Столичные наркополицейские ликвидировали очередной наркопритон. Об этом сообщил руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов.

В Подмосковье создадут реестр реабилитационных центров для наркозависимых

"Оперативники обнаружили притон на улице Главмосстроя. Уже установлено, что ранее судимый неработающий 32-летний мужчина, имея преступный умысел, неоднократно предоставлял свою квартиру наркозависимым людям. Там они изготавливали, а затем употребляли запрещенные вещества. В ходе обыска криминальной квартиры полицейские обнаружили и изъяли флаконы, ложки, шприцы и другие предметы, используемые для употребления и производства наркотиков", - рассказал Титов.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье УК "Об организации либо содержании наркопритонов". Санкция по ней предусматривает до 4 лет лишения свободы.

По данным столичной полиции, только с начала года в Москве ликвидировано 14 наркопритонов. Более 90 процентов лиц, задержанных за организацию или содержание наркопритонов, - москвичи или люди, имеющие постоянную регистрацию в столице. Свыше 80 процентов задержанных нигде не работают, четверть имеют судимость, в том числе за аналогичные преступления. Среди задержанных примерно половина - женщины. Так, один из пяти наркопритонов, ликвидированных в Северо-Восточном округе столицы, содержала 29-летняя женщина, злоупотребляющая алкоголем и принимающая наркотики. По оперативной информации, наркопритон действовал в течение года, в нем регулярно употребляли героин одновременно от двух до четырех человек, расплачиваясь с хозяйкой квартиры водкой и наркотиками. На юге Москвы пресечена деятельность наркопритона, который содержал 24-летний наркоман, четырежды судимый и больной ВИЧ и гепатитом С. В его квартире регулярно собирались и употребляли героин до пяти человек в день.

На востоке Москвы поймали наркодилера

По данным МВД, только подростков, употребляющих наркотики, в России около 4 миллионов человек. Уровень заболеваемости наркоманией среди молодежи в 2,5 раза выше, чем у взрослых. Число случаев смертности от употребления наркотиков в сравнении с 80-ми годами в целом увеличилось в 12 раз, а среди несовершеннолетних - в 42 раза.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
В Крыму назвали цель украинской "патрульной полиции"
Мосгорсуд: Решение о блокировке Telegram не вступало в силу
Россия примет на вооружение нового "убийцу авианосцев"
На ядерном полигоне в КНДР начали сносить здания