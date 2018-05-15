Полиция ликвидировала наркопритон на западе Москвы

Столичные наркополицейские ликвидировали очередной наркопритон. Об этом сообщил руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов.

"Оперативники обнаружили притон на улице Главмосстроя. Уже установлено, что ранее судимый неработающий 32-летний мужчина, имея преступный умысел, неоднократно предоставлял свою квартиру наркозависимым людям. Там они изготавливали, а затем употребляли запрещенные вещества. В ходе обыска криминальной квартиры полицейские обнаружили и изъяли флаконы, ложки, шприцы и другие предметы, используемые для употребления и производства наркотиков", - рассказал Титов.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье УК "Об организации либо содержании наркопритонов". Санкция по ней предусматривает до 4 лет лишения свободы.

По данным столичной полиции, только с начала года в Москве ликвидировано 14 наркопритонов. Более 90 процентов лиц, задержанных за организацию или содержание наркопритонов, - москвичи или люди, имеющие постоянную регистрацию в столице. Свыше 80 процентов задержанных нигде не работают, четверть имеют судимость, в том числе за аналогичные преступления. Среди задержанных примерно половина - женщины. Так, один из пяти наркопритонов, ликвидированных в Северо-Восточном округе столицы, содержала 29-летняя женщина, злоупотребляющая алкоголем и принимающая наркотики. По оперативной информации, наркопритон действовал в течение года, в нем регулярно употребляли героин одновременно от двух до четырех человек, расплачиваясь с хозяйкой квартиры водкой и наркотиками. На юге Москвы пресечена деятельность наркопритона, который содержал 24-летний наркоман, четырежды судимый и больной ВИЧ и гепатитом С. В его квартире регулярно собирались и употребляли героин до пяти человек в день.

По данным МВД, только подростков, употребляющих наркотики, в России около 4 миллионов человек. Уровень заболеваемости наркоманией среди молодежи в 2,5 раза выше, чем у взрослых. Число случаев смертности от употребления наркотиков в сравнении с 80-ми годами в целом увеличилось в 12 раз, а среди несовершеннолетних - в 42 раза.