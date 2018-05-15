Новости

Власти Израиля высылают из страны турецкого генконсула в Иерусалиме 21:27
Группа Artcic Monkeys сделала клип-посвящение Стэнли Кубрику 21:21
На Урале российские волейболистки с победы стартовали в Лиге наций 21:21
Суд признал законным изъятие детей у свердловчанки, удалившей грудь 21:07
Жан Рено сыграет в узбекско-российском фильме про Ходжу Насреддина 21:07
Вышел трейлер черной комедии автора "Прочь" и Спайка Ли 20:57
Минобрнауки РФ разделено на два ведомства 20:52
Президент подписал указ о структуре будущего правительства 20:50
Вышел трейлер криминальной комедии рэпера Басты 20:33
"Рубин" объявил об уходе вратаря Сергея Рыжикова 20:31
Во время интервью Иньеста на стадионе в Барселоне обрушилась трибуна 20:30
Путин обсудил с Медведевым структуру нового правительства 20:29
Площадь пожара в Ярославле достигла 1000 квадратных метров 20:20
Вышла книга с редкими фотоработами Стэнли Кубрика 20:13
В МВД предложили отказаться от знака "Шипы" на автомобилях 20:13
Голограмма Черчесова помогла Леву объявить состав сборной Германии 20:11
Сборная Канады заняла третье место в группе "В" на ЧМ-2018 20:06
Рубль слегка ослабил темпы снижения к доллару и евро вечером во вторник 19:59
Вышел тизер новой экранизации Джорджа Мартина 19:55
Россия - Швеция. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 19:55
Главгосэкспертиза дала положительное заключение по "Северному потоку - 2" 19:52
СБУ изъяла из редакции агентства "РИА Новости Украина" ноутбуки и серверы 19:50
Проект продовольственной помощи находится на согласовании в правительстве 19:37
Вышел первый трейлер фильма о группе Queen на русском языке 19:25
В Ярославле загорелся склад с лаками и красками 19:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
15.05.2018 19:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле загорелся склад с лаками и красками

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле начался пожар на складе лакокрасочной продукции.

В Орле задержан подозреваемый в поджоге пятиэтажного дома

По словам официального представителя ГУМЧС по Ярославской области Михаила Зверева, возгорание в промзоне на улице Промышленной начался в седьмом часу вечера.

На тушении работают более десятка пожарных расчетов. Высота пламени достигает 15 метров, густой столб черного дыма виден с расстояния в несколько километров. 

Отметим, летом 2017 года примерно в этом районе горел склад с горюче-смазочными материалами. Площадь возгорания тогда доходила до 4000 квадратных метров.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
Путин обсудил с Медведевым структуру нового правительства
В США умер культовый писатель Том Вулф
Стала известна главная тема возможных переговоров Путина и Трампа
В Канне зрители массово покинули показ нового фильма Ларса фон Триера