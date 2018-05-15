В Ярославле загорелся склад с лаками и красками

В Ярославле начался пожар на складе лакокрасочной продукции.

По словам официального представителя ГУМЧС по Ярославской области Михаила Зверева, возгорание в промзоне на улице Промышленной начался в седьмом часу вечера.

На тушении работают более десятка пожарных расчетов. Высота пламени достигает 15 метров, густой столб черного дыма виден с расстояния в несколько километров.

Отметим, летом 2017 года примерно в этом районе горел склад с горюче-смазочными материалами. Площадь возгорания тогда доходила до 4000 квадратных метров.