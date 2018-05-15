Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали гражданина России, который пытался контрабандой ввезти 1700 банок и коробок с жевательным табаком - снюсом. По информации пресс-службы ведомства, контрабандист прибыл рейсом Дели - Москва.

- Контрабанду нашли во время рентгеноскопии багажа 34-летнего пассажира. Досмотр выявил 500 металлических банок с порошкообразным содержимым и 1199 пластиковых коробок. Экспертиза установила предварительную стоимость изъятого снюса - свыше 577 тысяч рублей, - заявили в пресс-службе таможни.

В письменном объяснении пассажир заявил, что задержанный табак он вез для продажи в Бурятии. Документов, подтверждающих стоимость, не имеет и таможенных правил не знает.

За контрабанду табака в составе организованной группы можно лишиться свободы на двенадцать лет

Действия пассажира таможня квалифицирует по статье УК: контрабанда алкоголя и табачных изделий в крупном размере. Наказание по ней предусматривало лишение свободы до 7 лет со штрафом до одного миллиона рублей. Но сегодня незаконные перевозки табака караются сразу по нескольким статьям УК.

Преступник может пытаться избежать уголовной ответственности, отказавшись от декларирования или неправильно декларировать перевозимый товар. И тогда может наступить административная ответственность в форме штрафа или конфискации всей контрабанды.

Но если стоимость контрабанды превышает 250 тысяч рублей, то преступнику уже может грозить пять лет заключения, штраф в размере до миллиона рублей.

Контрабанда же табака в составе банды считается тяжким преступлением. Свободы можно лишиться лет на 12. А штраф увеличивается до 2 миллионов рублей.

Справка "РГ"

Жевательный табак чрезвычайно опасен. Он вызывает мощнейшее привыкание к никотину, адекватное наркотической и алкогольной зависимости.