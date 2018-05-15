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15.05.2018 08:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве на крыше поезда нашли тело мальчика

Текст: Сергей Бабкин

В столице на крыше пригородного поезда Москва - Малоярославец нашли тело мальчика. Как сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте, подросток получил сильнейший удар током.

По предварительным данным, юноша сел в электричку с двумя приятелями на Киевском вокзале. Когда поезд приблизился к станции Солнечная, подросток надел перчатки и через межвагонное пространство полез на крышу. Там он получил электротравму. Прибывшие врачи "скорой помощи" констатировали смерть.

По этому факту назначена доследственная проверка.

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