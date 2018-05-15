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Рубрика: Происшествия
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Готовили диверсии

Прокурор просит для террористов от 16 до 18 лет тюрьмы
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7566 (103)
В Московском окружном военном суде подошел к финалу процесс по делу о подготовке терактов в Москве.

Гособвинитель попросил суд приговорить четверых обвиняемых к различным срокам наказания - от 16 до 18 лет лишения свободы. Виктор Федорович, Темерлан Цечоев, Хисмаил Наумов и Абро Хайдаров, по мнению прокурора, должны отбывать заключение только в колонии строгого режима.

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Им вынесут приговор по обвинению по статьям "Приготовление к теракту", "Торговля оружием" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ". По версии ФСБ, диверсионно-террористическая группа, в которую входили подсудимые, в 2016 году готовила серию резонансных терактов. При обысках у них нашли самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также большое количество взрывчатого вещества.

Как отмечали в суде представители следствия, боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара запрещенного в РФ "Исламского государства", который объявлен в международный розыск властями Таджикистана и сейчас находится за границей. Позже один из фигурантов дела, Хайдаров, заявлял о своей непричастности к вооруженным формированиям, отмечая, что хотел лишь перепродать приобретенное ранее его отцом оружие, чтобы оплатить кредит.

После прения сторон суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен сегодня.

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