В Подмосковье пенсионер покончил с собой, увидев жену без сознания

В Московской области 60-летний пенсионер покончил с собой, подумав, что гражданская жена умерла.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, в одной из квартир на Комсомольском проспекте в Люберцах поздно вечером произошла семейная ссора. Глава семьи схватил охотничий карабин "Сайга" и выстрелил в сожительницу. После этого он совершил суицид, полагают следователи.

На место ЧП быстро приехала "скорая помощь", раненую 62-летнюю женщину доставили в больницу. Врачи спасли пенсионерку: у нее диагностирован огнестрельное ранение и открытый перелом руки. СК начал доследственную проверку.