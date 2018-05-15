В Воронеже угонщики Infiniti устроили перестрелку с полицейскими

Полицейские задержали в Воронеже угонщиков Infiniti. Преступники попытались отстреливаться, ответным огнем один из них был ранен, сообщили в региональном ГУ МВД.

Infiniti с разбитым стеклом задней двери инспеткоры ГИБДД заметили в 5 часов утра на Московском проспекте. В машине сидели два человека в масках. После непродолжительной погони дорогую иномарку остановили, угонщики выскочили из автомобиля и бросились наутек. Полицейские кинулись вдогонку.

Один из преступников несколько раз выстрелил в преследователей из травматического пистолета. Ответным огнем правоохранителей стрелок был ранен и задержан. Второй убежал, но вскоре нашли и его. Оба оказались жителями Воронежа, 34 и 46 лет.

- Владелец автомобиля устанавливается. По факту применения оружия назначена служебная проверка. Предварительно, применение табельного оружия полицейским признано правомерным, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД Наталья Куликова.

Собственное расследование проводит и Следственный комитет.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.